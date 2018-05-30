〈南部〉全市數量最多 援中港濕地水雉逾50隻

2018-05-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄援中港濕地屬於淡鹹水混合型濕地，水雉數量逐年成長，目前數量已超過五十隻，成為高雄市水雉觀察數量最多的地區。

水雉有「凌波仙子」、「菱角鳥」、「葉行者」等美麗稱號，是第二級保育類鳥類，早期因都市開發棲地縮減，數量大幅下降。

2003年起 啟動水雉返鄉計畫

高市政府從二○○三年起，於左營區洲仔濕地啟動水雉返鄉計畫後，水雉逐漸回到都市周邊的家，已有超過十隻水雉在此生活，台灣濕盟去年底還記錄到七巢、十六隻幼雛成功孵化並成長。

保護水雉 限制民眾參觀時間

另一處楠梓區援中港濕地，因淡鹹水交會孕育豐富的紅樹林及濱海植物，在限制開放、降低干擾的管理原則下，近年也開始吸引水雉前來棲息繁殖。

高雄市養工處說，由於水雉繁殖時，民眾有意或無意的干擾舉動，常會造成卵的孵化率降低，或幼雛傷害，因此目前援中港濕地限制民眾參觀時間，僅週六開放「自由參觀區」、 週日開放「自由參觀區」及「環境教育區」。

養工處表示，從二○一三年起，援中港濕地水雉數量逐年成長，最新調查已超過五十隻，成為高雄市水雉觀察數量最多的地區，宣告援中港濕地生態保育的成功。除了援中港濕地外，包括茄萣、鳥松、大樹等濕地、美濃埤塘等處，都曾發現水雉蹤跡，顯示高雄濕地生態廊道串聯有成。

為讓更多民眾了解水雉的生活習性，養工處將於六月二日（星期六）下午三點，在凹子底森林公園解說中心，邀請謝季恩老師演講「援中港濕地的水雉生態」，歡迎市民參加。