〈南部〉小琉球新闢航線 將停靠大福漁港

2018-05-30

紓解白沙漁港旺季壅塞

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東離島小琉球觀光人潮逐年攀升，現有的白沙漁港每到旅遊旺季異常壅塞，縣府擬在大福漁港整建新的遊客中心，屏東縣長潘孟安表示，未來小琉球新闢航線都將停靠大福漁港，以帶動周邊發展、避免區域發展失衡。

遊客中心規劃案年底出爐

目前往返東港與小琉球的客輪，主要停靠在白沙漁港，屏東縣府近日斥資五百餘萬元規劃設計小琉球大福漁港的遊客中心，以紓解白沙漁港的人潮，規劃案預計年底出爐。

縣議員洪慈綪昨天質詢指出，大福漁港除了通勤公船停靠外，還有漁船與貨船停靠，空間已經飽和，縣府準備蓋新的遊客中心並核准新航線，一旦更多客輪湧入，恐影響漁民權益，呼籲縣府應審慎評估。

潘孟安表示，小琉球觀光非常蓬勃，大福漁港的公船候船室年久失修，前年颱風造成損壞，國家發展委員會已同意整建為現代化遊客中心，由縣府先規畫設計再提報計畫，未來客輪與貨船、漁船泊位會區隔，相關設計也會邀請琉球鄉公所參與。

潘孟安透露，未來包括從屏東大鵬灣、鹽埔漁港新闢的小琉球航線，甚至從高雄鳳鼻頭、新光碼頭到小琉球的新航線，都會分流到大福漁港，以紓解白沙漁港的負荷；日後大福漁港的遊客增加，也規劃免稅商店進駐，藉以帶動漁港周邊的發展，避免觀光客都集中在白沙漁港，造成小琉球的交通與區域發展失衡。