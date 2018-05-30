〈台北都會〉百年楓香大道樹穴遭灌水泥 馬上被停車

2018-05-30

〔記者周彥妤／台北報導〕本報昨獨家報導，受市府保護列管的北投新民路百年楓香大道，上週北側三棵樹、約十多處樹穴，遭管理單位公園處灌水泥，當地居民見狀痛批此舉擺明讓老樹「慢性死亡」，當地盛傳是議員、里長辦會勘，最終目的是為劃設停車格，前天市議員謝維洲和中心里長陳力彰雖都否認，不過昨有里民拍照反映，灌完水泥後馬上有人停車了。

對於灌完水泥旋即有人停車一事，公園處園藝工程隊長胡鴻威表示，公園處僅負責植草磚填平工程，作何用途權責在新工處，因此「沒辦法給答覆」；胡更告訴記者「你也不用寫這個新聞，週三（卅日）就會辦會勘找大家出來談清楚。」

胡鴻威也說，據之前會勘發現，理論上，植草磚是行走空間，但實際上，常常成為停車空間；他強調，會勘當天會找里長、文化局等專家學者，共同商討日後工法，絕不會傷害老樹。

地方人士昨表示，消息見報後，昨日上午就有里民反映，有私家車停上去，格外諷刺。他說，楓香大道整治廿年，身為樹木主管機關的公園處卻消極處置，不曾找過樹醫師診治，已有好幾棵樹相繼死亡，如今的工法粗糙，無疑是要置老樹於死地。

另一位居民也說，自己小時候在當地見過車子撞到樹，而廿年前老樹整治計畫，提倡施作樹穴及植草磚，就是為了避免停車，現在填平工程一做，除影響老樹生長透氣外，也變得「方便停車」。

對此，議員謝維洲重申，據日前會勘結論，本來就不是要劃設停車格；若民眾看到有人停車，可立即打電話取締，共同維持道路秩序。