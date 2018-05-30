〈台北都會〉《台北》冗事多壓力大 市府近半員工想走

2018-05-30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外界視公務員為鐵飯碗，但北市研考會調查發現，近五成市府員工有意在一年內離開，並有不少意見認為，北市府列管重複、過多考核評鑑等冗事，加上應付1999等民粹壓力，都導致流動率高；最誇張的是，有議員發現，市府有多達七四六位職務代理人，相當於一個社會局員額。市長柯文哲昨在議場答詢時，卻稱當公務員已不再受年輕人喜愛，讓議員痛批柯面對大批員工有意求去竟無動於衷，大罵以前北市府是大家搶著來，現在各局處欠人欠到哀哀叫。

北市府研考會每年底針對員工滿意度進行調查，在二○一五年時，逾六成員工表示未來一年內不會離開北市府，然而到了二○一六年，情勢大逆轉，竟有將近五成市府員工表達有意在一年內離開市府，二○一七年有意離開的人數更繼續上升。

員工批花很多時間在修正SOP

一位不具名市府員工受訪時表示，市長強調SOP，卻演變成花很多時間在修正SOP，反而增加業務負擔。另一名市府基層員工透露，為了配合長官要求精簡報告，有時就為了少個一兩行字，必須嘗試多種表格、圖表，徒增工作困擾。

職務代理人746人 等同社會局規模

市議員陳彥伯昨在議場質詢時拿出研考會資料批評，過去兩年就有近五成員工想走，人事處長在民間就是人力資源部長，「鴻海給你這樣管，就垮掉了！」此外，市府的職務代理人高達七四六人，乍看只佔整個市府員工的三％，但其實已經是一個社會局的規模，好比一整個社會局都是職代。

柯︰報到率低 公務員不再受喜愛

人事處長程本清對此解釋，是今年考試的報到率比較低，一旁的柯文哲也緩頰說，現在職代真的太多，不過近幾年公務員報到率低，現在公務員好像不是那麼受年輕人喜歡。

議員批柯無動於衷 以前是搶著來

陳彥伯酸回，以前北市府是大家搶著來，現在各局處欠人欠到哀哀叫，市府員工從聽奧、花博到世大運，北市府跨局處整合努力打拚，「結果柯市長對我們北市府員工想走根本無動於衷，處長也無所謂，鐵打的衙門流水的官，不來報到你們也都無所謂」，他認為從政治現實來看，市府員工就是市長的選票，市長根本沒有顧好自己的兄弟。

程本清強調，除了做內部檢討，也有建議中央錯開高普考時間，希望提高報到率。不過曾任記者的陳彥伯反嗆，自己廿年前就跑考試院，歷任北市長只有柯市府這樣的狀況，要不是今天是柯文哲，他甚至可以直接斷言國民黨參選人丁守中會勝選。對此，柯僅再次說，應該要照顧好員工，這幾年報到率確實有下降，能先做的就是寬估缺額，以免人不來就完蛋了。