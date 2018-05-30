〈台北都會〉公器私用爭議 藍綠隔空再戰

2018-05-30

〔記者何玉華、賴筱桐、陳心瑜、邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜在同鄉會活動中成立後援會，引起公私不分的爭議，蘇貞昌競選辦公室昨要求侯友宜不要再裝糊塗、閃躲；侯友宜則強調，他是受邀參加活動，對細節並不清楚。

此外，蘇貞昌也質疑市府不少主管遭起訴，副市長甚至被判刑，侯友宜則強調，自己在職場的原則，就是對於違法亂紀的事情一定從嚴追究，絕不寬貸。

市政府則拿出數據反駁，指一九九七至二○○五年間，台北縣政府因貪瀆遭移送二九九人，起訴一二六人，判刑七十二人；朱市府二○一一年至今，因貪瀆移送一二四人，起訴一一一人，判刑四十一人。朱立倫指蘇貞昌執政的台北縣政府，涉貪人數是新北市的兩倍多。

蘇貞昌昨天晚間指出，作為一個市長，應好好地領導自己的員工，朱立倫自己的副手，被關起來判刑十年，這是多麼羞愧的事。

新北市議會民進黨團李坤城等議員在市政總質詢時表示，秘書處、社會局、民政局及勞工局，在例假日、下班時間陪侯友宜跑行程，濫用行政資源。

朱立倫強調，官員代表市府出席活動，看到喜歡的人去站在旁邊陪敬酒，無可厚非；市府的角色是公正的，沒有介入任何一方；他也呼籲，議員如果有爭取政府的補助舉辦同鄉會等活動，都希望能開放給大家來參加，不要變成一個泛政治性的活動。