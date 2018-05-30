〈台北都會〉新北暑期育樂營報名開跑 上千梯次玩不完

2018-05-30

能動能靜 部分營隊免費

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市「暑期育樂營」報名開跑！今年規劃了一千多個梯次、六大類別活動，包括體育競賽、知性藝文、技能研習、休閒活動應有盡有，部分營隊還可免費參加，讓學子們擁有一個有趣、具學習意義的精彩暑假。

昨天記者會上，頂埔國小先帶來充滿異國風情的手鼓表演，新北市副市長呂衛青與智光商工學生一起動手調製多彩漸層的飲料，近來風光出國奪佳績的文化國小的疊杯代表隊，也帶來疊杯花式表演，讓現場觀眾讚嘆連連。

推陳出新 還有祖孫限定

教育局指出，今年營隊裡有不少推陳出新的營隊，例如「Fun coding」營隊，教導學生如何透過簡易程式，指示機器人執行任務；「職業試探育樂營」則是依照學校特色，規劃不同職業試探育樂營，提供全程免費的體驗課程；家庭教育中心則推出「祖孫動健康，幸福好時光」營隊，是唯一「祖孫限定」的暑期營隊，增加祖孫互動樂趣。

呂衛青表示，新北市府為學子規劃一系列的暑假育樂營活動，資訊在「新北市中小學寒暑期育樂營網站」都看得到，幫家長解決尋找營隊資源的困擾，也期待家長多多利用暑假參加親子共學的營隊。

目前各公私立學校自行開設的暑期營隊也已經開始報名，開課訊息與費用可上「新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站」查詢。