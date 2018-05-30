〈台北都會〉議員批市府沒藍圖 地方促資源整合

2018-05-30

〔記者楊心慧／台北報導〕對於龍山寺周邊景點規劃、維護不當問題，台北市議員顏聖冠表示，市府對萬華沒有任何規劃藍圖，龍山寺附近景點也沒做好串連，雖有當地社區營造年輕人在推廣萬華護照，做商圈串連，但資源少、力量不夠，市府的幫助太少。艋舺城市博物館組織工作者陳德君建議，市府應加強跨部門資源整合，逐步推動改善。

商業處︰青草巷無計畫 輔導轉型

而針對艋舺公園街友問題，社會局表示，每年都有輔導街友就業，並妥善安置，但街友屬流動性質，還是會有新街友從別處過來；商業處也坦言，目前對青草巷並無任何計畫，但去年以「台北市美食店家再造計畫」輔導店家老濟安轉型，從青草店轉型成茶吧，若青草巷內的店家有意轉型，歡迎報名。

顏聖冠表示，艋舺公園內的硬體應做規劃改造，但市府都沒在做；最近甚至聽到當地攤商說，晚上看到很多女性在艋舺公園直接拉客，過去還沒這麼嚴重，況且警局就在附近，卻無執行勤務，給觀光客不好印象。

顏聖冠表示，剝皮寮因屬學校用地，限制商業行為不能超過三十％，但市府這幾年也不用心想解套方案，過去只有拍電影時才稍微有人潮，其他時間根本就和蚊子館一樣。

文化局︰剝皮寮一直都有在租借

對此，文化局表示，剝皮寮一直都有在租借，大多為學生畢展，換展速度快，如果有空閒、沒開放的情況，可能是借來拍攝或是正在佈展中。

至於該如何增加當地觀光人潮，顏聖冠認為，西門町有不少青年旅館，帶動觀光人潮，或許在萬華設置青旅，可提升消費和商業活動，但市府目前並無任何規劃。

陳德君表示，龍山寺周邊觀光旅遊的趨勢、方式一直在改變，但政府卻沒有跟上，市府應加強跨部門資源整合，共同逐步改善。