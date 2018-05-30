〈台北都會〉基隆青創信貸 最高600萬2年免息

2018-05-30

〔記者林欣漢、陳心瑜／綜合報導〕基隆市政府昨天在市務會議通過「基隆市中小企業圓夢貸款實施要點」，提供一億元信用保證，幫助新創產業貸款，預計六月底開始實施，最高可貸六百萬元，若是青年創業，前兩年還免付利息。

新北可貸200萬 利息補助5年

新北市政府去年就推出「青年創業貸款」，不過貸款最高額度僅兩百萬元，但市府將補助五年利息，前兩年不必付利息，第三、四年負擔六成利息、第五年負擔八成利息，迄今已有十七間企業成功申請。

基隆市長林右昌表示，市府這三年多來一直透過各項活動或政策協助新創年輕人，希望讓有創業想法的民眾，能夠得到輔助及支持，包括都市發展處「山海工作營」、文化局「基隆好物」甄選、產業發展處的青創孵育計畫、交通旅遊處推動觀光及民宿等，去年的產業博覽會也累積很多能量，透過一億元的信保額度，相信會讓正要萌發的產業，得到很大的支持能量。

林右昌說，這些微型等待成長的個人工作室或中小企業，最大的風險就是在創業前二、三年，在這段期間只要在資金或貸款上給予充分支持，企業發展或是存活下來的機會就會非常高。

基隆市府表示，中小企業圓夢貸款利率約一．九五％，比外面信貸低，申請到審核通過預估約三個月，最高六百萬元，貸款期限最長以七年為限。

新北市經發局表示，申請企業必須親到審查會上報告創業計畫，貸款額度最高兩百萬元，並由市府與中小企業信用保證基金共同擔任保人。為能有效減輕創業負擔，目前利率為二．二九五％。