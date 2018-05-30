〈台北都會〉八里污水廠稱妥善率96.8% 刮泥機卻壞8成

2018-05-30

〔記者何玉華、鍾泓良／綜合報導〕新北市議員何博文昨於市議會總質詢時爆料，行政院委由台北市代管的八里污水處理廠，去年竟將幾乎未處理的污水「濫排」入海！新北市府從去年開始針對台北市衛工處所提供的全廠去除率及初沉池妥善率提出質疑，但北市府卻聯合承包商隱匿初沉池刮泥機逾八成故障的實情，還提出妥善率達九十六．八％的數據；另北市代管的新莊污水抽水站，抽水機四台就壞了三台，若遇梅雨及颱風恐造成板橋、中永和、新店等區污水倒灌，呼籲檢調及雙北政風單位介入調查。

北市府：水質都合格 絕無造假

北市衛工處副處長陳宏銘受訪坦承，刮泥機故障確實會影響污水去除效果，但水質經過不斷採樣檢測都有符合標準，將會全力搶修所有刮泥機和抽水機；妥善率是算法的問題，並無包庇廠商造假。至於刮泥機數量何時壞到讓刮泥效果低於標準，又從何時開始修理刮泥機？陳宏銘僅表示陸續壞掉及修復，無法清楚說明時間點。

何博文質詢時引述爆料指出，八里污水廠共卅二台刮泥機，其中竟有廿七台損壞無法使用，去年十一月起，八里污水廠有一半的初沉池都只是「過水操作」，且污水懸浮固體及生化需氧量的全廠去除率僅十四．八％及十一．六％，遠低於二○○九年的六十九．四％、廿六．二％；但北市衛工處今年三月份月報卻稱初沉池妥善率有九十六．八％，明顯造假。

朱立倫：排放有問題已罰上千萬

新北市長朱立倫表示，八里污水處理廠及排水系統都有問題，新北市環保局從一○六年二月迄今，因污水繞流排放及放流水超過標準，共處分七次，總金額一三六○萬二千元。

北市衛工處副處長陳宏銘受訪表示，初沉池共有卅二台刮泥機，目前只有八台是好的，若要達到一○○％刮泥效果僅須二十台；初沉池功能在沉澱，刮泥機只是負責清淤泥，只有八台也沒有影響到沉沙功能。

對於去年十一月污水去除率遠低於二○○九年，陳宏銘則說，刮泥效果不佳確實與去除率下降有關，但水質經過不斷採樣檢測都有符合標準，將會開始維修刮泥機，目標是卅二台全數修好。陳宏銘說，新莊污水抽水站只有兩台抽水機損壞，而且是四月才壞的，這兩台將會在六月廿四日及七月十二日維修完畢。