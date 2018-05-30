〈北部〉國民黨初選游淑貞勝出 吉安鄉長3強爭鋒

2018-05-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕年底花蓮縣吉安鄉長選舉目前有民進黨籍縣議員鄭乾龍、無黨籍邱展謙表態參選，國民黨內初選結果出爐，由縣議員游淑貞勝出，目前呈三足鼎立之勢，競爭激烈。

地方人士分析，鄭乾龍與游淑貞二人歷經縣議員職位歷練後，基層實力相當，鄭擁有中央執政優勢，游在基層勤跑，綿密的後援會網絡紮實，過去擔任縣府民政處長、出身學界的邱展謙上次首度參選鄉長就拿到近一萬四千票，這次捲土重來。

上屆二○一四年九合一大選，游淑貞與鄭乾龍都在第三選區（吉安、壽豐、光復、豐濱、鳳林、萬榮）角逐縣議員席次，當時鄭乾龍以第一高票五四九九票當選，游淑貞當時以無黨籍身分參選，以四四七六票排名第五擠進當選名單。

游淑貞在國民黨內初選中，全民調勝過另二名黨內競爭者黃志源、周明宗而出線。游淑貞說，感謝其他二位參選同志在這段時間相互砥礪，會秉持一貫的服務熱忱，提出利於吉安鄉民的政見；鄭乾龍則說，家族從父親、兄長接棒服務吉安鄉超過一甲子，對於鄉鎮建設最熟悉，當上鄉長馬上就可投入鄉政建設，為鄉民服務。

擁有企管博士高學位及歷練產官學界的邱展謙，過去擔任縣府民政處長。他說，雖然沒有政黨奧援，自己決定一步一腳印，踏遍全鄉十八個村，挨家挨戶拜訪鄉親爭取選票認同與支持。