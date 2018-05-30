〈北部〉提高宜科進駐率 擬開放5產業

2018-05-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭科學園區籌設至今十三年，只有十家廠商進駐，三十四‧八二公頃的建廠用地，使用兩公頃，被批評是「蚊子園區」，有鑑於此，新竹科學園區管理局計畫開放精密機械、生技、通訊硬體製造業進駐，盼提升廠商進駐意願，最快六月底環差報告就會送環保署審查。

宜蘭科學園區由新竹科學園區管理局管轄，占地七十‧八公頃，建廠用地三十四‧八二公頃，總開發經費九十二‧八四億元，標準廠房可租用面積約兩千坪，提供二十五至兩百坪四種規格出租，合計二十八個單元，現已出租十一個單元約一千坪，出租率達五成，卻是竹科管理局所轄園區中最低的。

宜科園區因投資廠商必須自付土地租金與建設大樓的經費，加上園區環評規定，不得從事量產，進駐廠商類別限定通訊知識、數位內容及研發相關產業，多數廠商認為建設成本過高，興趣缺缺，不但標準廠房出租率成長速度緩慢，園區自建廠房少，外界批評是沒有太多發展的蚊子園區。

宜蘭縣代理縣長陳金德日前在公開場合致詞時表示，希望新竹科學園區管理局在零汙染條件下，開放宜蘭科學園區從事量產，提升廠商進駐的意願。

新竹科學園區管理局回應，已委請廠商撰寫環境影響差異分析報告，經科管局審查後送科技部，最快六月底送環保署審查，除原定通訊知識、數位內容及研發，將新增生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統、綠能等五種產業類別。