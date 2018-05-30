〈北部〉自建廠再添1家 「日計」租地進駐宜科

2018-05-30

園區第10家進駐廠商

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭科學園區繼宇正精密科技、宜鼎國際公司兩家自建廠房進駐後，日計工業公司也在三月一日與新竹科學園區管理局簽約承租園區土地，成為宜科第三家自建廠房，業者正在申請建照。宜蘭縣政府指出，將扮演廠商及竹科間的媒介，協助宜科招商。

宜科二○○五核定籌設，二○一六年起全區開放招商，同年二月標準廠房完工，至今有七家廠商進駐。二○一六年九月，宇正精密科技公司成為第一家進駐的自建廠，宜鼎公司去年三月開工，今年五月完工，則是第二家自建廠，日計再進駐後，成了第三家自建廠，也是園區第十家進駐廠商。

預估投資2億元

日計工業員工人數九十五人，主要研發流量計，資本額約兩千九百萬元，這次向竹科管理局承租宜科○．五公頃土地，預估投資金額兩億元，但廠房開工、完工日程還未定，能帶來多少就業機會待評估。

日計工業位在頭城鎮，現有廠區、土地都是承租來的，為提升形象，擴展國際市場，打算進駐宜科興建全新廠房，希望讓員工更有信心，降低離職率，招募優秀人才。

針對進駐宜科，產品無法量產問題，日計工業公司表示，公司主要從事研發，接受客戶訂單後製作，沒有量產與污染的問題，對進駐宜科後的前景深具信心。

宜蘭縣政府工策會指出，宜科招商工作由竹科管理局推動，縣府會密集拜會廠商與竹科管理局，扮演好媒介角色，做個別廠商招商引資服務，幫助竹科招商更加順利。