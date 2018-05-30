〈北部〉三義雲火龍節 週六歡樂登場

2018-05-30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣「三義雲火龍節」系列活動，六月二日在三義河川加蓋廣場登場，三義鄉公所昨天在苗栗縣政府前廣場舉辦記者會，由幼兒園小朋友鼓陣、舞龍及舞獅表演揭開序幕，充滿節慶熱鬧歡愉氣氛，今年延續往年傳統結合五穀神農大帝遶境，舉辦全民鑽轎腳祈福、雲火龍插香祈福等，還有摸彩樂VS擲筊趣，供民眾試手氣，歡迎鄉親一起來體驗客家風情。

三義雙潭社區客家鄉親用在地的稻草、稻桿及竹片等材料紮龍，傳承客家先民傳統民俗，草編龍舞動時因龍身插滿香，又稱「香火龍」，已成為地方一大特色。

三義雲火龍節從二○○八至二○一六年都獲選為客委會客庄十二大節慶，今年邁入第十二年，三義鄉公所還將雲火龍標徽向經濟部智慧財產局註冊商標「Miaoli Sanyi雲火龍」。

三義雲火龍節昨天移師苗縣府前廣場舉辦敬天祈福儀式，縣長徐耀昌偕同三義鄉長徐文達、縣議員韓茂賢、羅貴星等人祈求眾神庇佑風調雨順、五穀豐登，並為草編神龍掛上紅綵，隨後雲火龍穿梭舞動，為地方祈福消災。

徐文達說，雲火龍即日起至六月十日陸續展開，六月二日下午起有客家社團藝文表演及晚會摸彩、擲筊趣活動，當天傍晚五點半在台十三線水美街台灣藝術博物館前展開龍來三義接力祈福，雲火龍隊伍結合神農大帝鑾駕遶境，會場並開放民眾鑽轎腳、雲火龍插香祈福等。主辦單位並舉辦攝影比賽，總獎金二萬元，詳細交通資訊等可上（http://www.sanyi-dragon.com）查詢。