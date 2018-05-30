〈北部〉幫600戶接水挨罰3萬 法官查明還清白

2018-05-30

大肚村缺水 許鴻錦向地主借地埋管

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣橫山鄉大肚簡易自來水廠主委許鴻錦，為大肚村六百多戶居民接水，向地主借地埋設管線，卻遭橫山鄉公所認定違反新竹縣挖掘道路管理自治條例規定，裁處三萬元罰鍰。他不服提起行政訴訟，新竹地院法官調查發現，公所行政處分過程錯誤百出，連挖掘處是私人用地都不知道，判決撤銷原處分！

查無申請挖掘 橫山公所指違法開罰

許鴻錦說，大肚簡易自來水廠是由居民自主組成，自行出資設置自來水設備，為辦理水塔施作工程，挖掘橫山鄉九讚頭段土地上的聯絡道路埋設管線，橫山鄉公所去年七月至現場勘查發現確有挖掘事實，但查無申請挖掘資料，認為違反新竹縣挖掘道路管理自治條例規定，裁處三萬元罰鍰，他訴願遭駁回，不服，再提起行政訴訟。

許鴻錦說，法律不外乎人情，他為全村六百多戶居民的民生用水盡心盡力奔走，因居民缺水常向鄰近的亞洲水泥廠申請支援用水，所以在水廠自購土地做水塔，目前完工，解決大肚村全村用水問題。

法官：公所無證據且非道路挖掘

法官調查發現，挖掘的土地，經所有權人出具無償同意使用書，橫山鄉公所卻無法提出證據，證明所挖掘土地上的道路是公所管理，因此本案挖掘道路行為，並不屬該自治條例所稱「道路挖掘」。

公所所附照片不符 撤銷原處分

此外，原處分課以許鴻錦罰鍰，屬剝奪權利的行政處分，依行政程序法規定，應通知陳述意見，但鄉公所並未通知，且原處分關於違規地點記載僅有「聯絡道路」，究竟在何處？也不明確，所附照片也不是許男挖掘道路的照片，顯係錯誤，因此判決撤銷原處分與新竹縣政府的訴願決定。