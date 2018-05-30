〈北部〉校園耐震工程 噪音、粉塵惹怨

2018-05-30

家長投訴 塵土飛揚致學生氣喘

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立建國中學近期配合行政院教育部規劃施作校舍耐震補強工程，但有家長向本報投訴，學生因不堪連日震耳欲聾的噪音，加上校園內塵土飛揚導致氣喘，被迫請假休養，質疑工期不當影響師生權益。校方解釋，曾與建築師多次協調，但因工法及安全考量，不得已須立即動工，已提出配套措施，盡力降低影響，預計八月底前完工。

校方：已提配套 8月底完工

九二一地震後教育部積極推動國中小老舊校舍及相關設備補強整建，建國國中經專家評估後，三棟校舍須進行擴柱補強及基座加固，教育部要求於今年內須完成補強，原工期擬須一百八十天，但校方為維護師生權益，多次與建築師及家長會協調，將工期縮短為九十八天，並於國中會考後才動工。

但有家長質疑，工程帶來的噪音及粉塵已嚴重影響學習品質，應改於暑假施工。但建築技師解釋，此工程包括地下一層及地上四層樓近兩百根樑柱須擴增，另還配合增設電梯、外牆壁面瓷磚裂損修復等，考量安全無法分期施工，因此選擇於學期末動工，盼將陣痛期降至最低。

建築師：儘量集中假日施工

建築師強調，為減少噪音干擾，已將開挖鑿磚等工程集中於假日，其餘刨除工程也會於本週內完成，下階段工程音量將大幅降低；而施工造成的粉塵污染，也請工人於下課時段定期灑水，避免揚灰。

配合教部規劃 打造安全校園

校方無奈表示，為打造安全永續校園，並避免工程延宕導致新學年度更混亂，不得已須於此時進行補強工程，現階段已將首當其衝的一樓五個班級分別安置於鄰近六所高中職上課。

至於校園安全疑慮，校方也要求老師嚴格落實戶外課程團進團出，走廊也設有護欄禁止學生靠近，另請承包商於校園內各角落安裝監視器，廿四小時監控。而暑期學藝活動仍會於籃球場、活動中心及慈輝分校等地照常舉行。