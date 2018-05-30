〈北部〉中壢站前商圈騎樓陡坡 養工處允調順

2018-05-30

〔記者李容萍／中壢報導〕市府養護工程處三月間完成中壢站前商圈中正路的騎樓整平，多數用路人都肯定騎樓整平後變得好走，但桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興昨與傷友以輪椅實地測試，發現騎樓與馬路銜接處的坡道太陡，輪椅族爬坡時得使力衝刺，下坡又像在溜滑梯，具相當危險性。對此，養工處承諾後續騎樓整平施工會調整改善，儘量做到順平。

實測坡度15度 輪椅族：吃力

測試過程中，林進興等人發現，中正路騎樓與騎樓銜接處的坡度以五至十度居多、還算平順，但部分銜接路面處的坡度達十五度，要推動輪椅相當吃力；且除了險坡問題，許多騎樓空間仍被店家擺設攤車或商品及違規停放的機車占用，根本無法通過。

市議員梁為超說，中壢火車站站前商圈發展日益活絡，騎樓空間雖然順平，仍讓身障人士寸步難行，藉由林進興等人用「輪椅」現場實測，可驗收中壢站前中正路騎樓整平工程的成效，到底有沒有符合身障朋友的需要。

全市整平僅700米 議員促加快

梁為超昨邀養工處會勘表示，桃園的騎樓整平專案推動了四年，現在終於有初步成效；但相較台北市從二○○二年執行，現已完成廿萬公尺的騎樓整平，桃園市卻只推動七百多公尺，中壢區更僅有二七八公尺。

養工處表示，騎樓屬於私權，騎樓整平工程本身困難度不高，但事前溝通及取得屋主同意書才是困難之處，騎樓間存在高低差，主要是部分屋主既不同意施作，也不同意順接斜坡做得更平緩造成。

養工處表示，礙於沿線店家願意提供給斜坡施作的長度不一，後續施工前會邀無障礙設施使用者參與，希望更因此說服屋主及店家同意配合，打造真正利於無障礙通行的環境。

全市騎樓整平施作路段有中壢區中正路，桃園區中山路、中正路、民權路及博愛路；規劃施作路段包括桃園區民權路、中壢區中平路及復興路、八德區介壽路、蘆竹區南昌路等。