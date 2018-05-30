〈北部〉玻璃纖維快30秒 宜蘭龍舟賽更「競」爭

2018-05-30

與國際接軌 4組別改划競技龍舟

〔記者江志雄／宜蘭報導〕龍舟比賽已被列入亞運項目，宜蘭縣盼與國際接軌，今年全縣龍舟賽社區村里組仍採用傳統木製龍舟，其他組別全面改划玻璃纖維材質的競技龍舟，新式龍舟材質輕，划起來輕快，本屆賽事成績可望突飛猛進，讓比賽更精彩。

宜蘭縣龍舟賽訂於六月十七、十八日在冬山河親水公園舉行兩天賽事，今年共有五組四十七隊報名，參賽隊伍連日來紛紛下水操練，代理縣長陳金德昨天主持龍舟開光點睛祭江典禮，祈求比賽順利。

「龍舟賽國際化！」去年宜蘭縣龍舟賽，只有公開男子甲組、公開女子組使用競技龍舟比賽，今年除了社區村里組，公開男子組、公開女子組、國中男生組、國中女生組均改划競技龍舟，搭上國際龍舟賽的潮流。

每艘20萬元 船重為傳統龍舟一半

宜蘭縣使用的競技龍舟，依國際規格打造，每艘造價約二十萬元，因船身比較細小，船重兩百五十公斤，只有傳統龍舟一半，最多容納二十名槳手，經過實測，同一組選手用相同力道操槳，划五百公尺賽程，競技龍舟比傳統龍舟快了三十秒以上。

傳承龍舟文化 村里組仍划木龍舟

縣府教育處體健科長陳金奇說，傳統龍舟用木材製造，划槳時耗費體力，競技龍舟船身輕，符合人體設計，划起來相對輕鬆，速度更快，全縣已有十二艘競技龍舟可供比賽，宜蘭縣本屆龍舟賽勢必更有看頭，基於龍舟文化傳承考量，社區村里組還是划木製龍舟。

宜蘭縣龍舟賽六月十七日上午十點在冬山河親水公園觀禮台舉行開幕典禮，十八日決賽賽程，縣府租用地方性第四頻道實況轉播。選手說，已在冬山河苦練多時，將在活動當天展現實力，歡迎大家到場觀賽，為他們加油打氣。