〈北部〉竹市文資審議通過 「淨業院」為市定古蹟

2018-05-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市古蹟、歷史建築審議委員會廿八日審議，決議樹林頭庄「淨業院」指定為市定古蹟，成為新竹市第卅二處市定古蹟。

第32處市定古蹟

文化局說，淨業院是竹塹地區龍華派齋堂，由北門鄭崇和孫鄭如蘭於日治時期明治卅五年（一九○二年）所建，為其元配陳潤念（釋號普慈）修佛的所在，後來改為禪宗派別。

文化局指出，淨業院為傳統合院建築，兩進兩護形成口字型，再加左右過水及外護龍，面寬共七開間，前埕外設土埆造圍牆，整體格局完整，第一進中央左右次間為斗砌磚造，凹壽式入口及外護龍山牆使用平英式磚砌法，可謂閩南傳統工法與近代工法結合。

結合閩南與近代工法

另左右次間水車堵、墀頭的剪黏、交趾陶裝飾仍然保留，護龍山牆有泥塑懸魚裝飾，左側以書冊、右側以畫軸為題材，保存維護良好。

審議委員現勘後認為，淨業院見證新竹地區傳統齋教逐漸轉為佛教的歷史，其建築為閩南樣式，但受近代日式建築影響，結合台灣傳統齋堂建築、日治時期日式與洋式建築，其建築形制、剪黏、泥塑、彩繪、書法、木作、石作、磚作、灰作等作法多元，足以表現各時代營造技術流派特色，具高度歷史、藝術價值。

少數提供女性修行空間

台灣「齋堂」所存不多，更是新竹地區少數提供女性獨身修行的空間，建物具完整性，不易再現，因此委員一致決議指定為市定古蹟。

文化局表示，文化資產審議會針對建物是否具有文化資產價值進行專業判斷，仍有部分所有權人對保存持反對意見，會持續溝通，提供必要協助。

新竹市文化局表示，連同淨業院，加上五處國定古蹟，新竹市共有六十處古蹟、歷史建築，其中古蹟卅七處，歷史建築廿三處。