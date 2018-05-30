〈北部〉苗縣石虎保育條例 遭議會退回

2018-05-30

「開發逾1公頃須向專家諮詢」被退回

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，苗栗縣議會定期會昨天審議，草案規定苗縣府及所屬單位在棲地內興辦公共工程開發逾一公頃或闢路逾一公里，須向專家諮詢。惟議會第四審查會認為此規定恐讓苗栗縣開發受限，要求苗縣府研擬更周延草案內容再行提案審議，全案決議退回。

議員要求縣府研擬周延內容再送審

石虎為瀕臨絕種保育類動物，全台現存總數不到五百隻，其中約七成棲息於苗栗縣淺山，今年已發生五起石虎被路殺。

苗縣石虎保育自治條例草案中規定，苗縣府及所屬機關在使用石虎棲地興辦公共工程開發面積逾一公頃或道路長度逾一公里，且位於石虎棲地，應事先向石虎生態保育背景專家諮詢機制，充分了解公共工程開發對石虎影響程度，作成是否需迴避、減量，達成興辦環境友善工程目的，兼顧人與石虎之需求。

苗栗縣議會第四審查會召集人、縣議員林寶珠指出，此案經充分討論，多數議員認為草案中「開發逾一公頃或闢路逾一公里須諮詢」的規定，恐造成公部門及民眾諸多限制。

縣議員韓茂賢補充說，石虎的天敵是人類，他認為應加強對人類管理、訓練及教育，尤其苗栗縣山多田少，此草案限制恐對苗栗縣長久的發展不利，一旦劃設後，發展處處受限，建議苗縣府研擬更周延草案內容再行提案審議。

縣府：將再研議兼顧保育與開發

苗栗縣政府秘書長陳斌山指出，苗縣府將再研議更周全條例，儘速投入保育石虎的行列，維護石虎的生態棲地，讓石虎保育與開發利用能兼顧並取得平衡。

此外，苗縣自然生態學會、通霄鎮環保聯盟等環保團體所催生的「苗栗縣除草劑使用管理自治條例草案」，草案規定禁止使用除草劑的地區包括都市計畫內農業區以外的土地，或非都市土地編定為各類建築、交通、水利用地及生態保護用地、國土保安用地及其他特定目的事業用地等。審查會認為應由苗栗縣政府環保局研擬、提案，請苗縣府在下次會期再提案審議。