〈中部〉課堂上反同婚 靜宜女師惹議

2018-05-30

〔記者張軒哲／台中報導〕同婚成為台灣社會敏感議題，靜宜大學異同夢想社接獲學生投訴，指該校一名徐姓女教師於廿二日上午授課時，在上課期間說出：「尊重同志，但不能讓家庭被破壞。不能讓一些人扭曲了家庭的真理，所以應該支持婚姻結合只能一男一女。」相關話語引起部分同學譁然，雖然當下不敢頂撞教師，但課後校內同志學生議論，並於異同夢想社臉書發出聲明稿表達立場。校方昨指出，教師個人行為及言論，予以尊重，不代表學校立場。

異同夢想社指出，靜宜大學官網上，其中兩項教育目標為教養學生「涵育良善美德」及「尊重多元文化」，靜宜大學性別平等教育實施要點第十一條：「本校教師教學應遵守下列事項：使用之教材及從事教育活動時，應具備性別平等意識，破除性別刻板印象，避免性別偏見及性別歧視，鼓勵學生修習非傳統性別之學科領域。」

異同夢想社指出，該名教師於課堂上的舉動，易影響該課堂對於非異性戀族群不甚了解的同學們，在思想上可能因此有所偏頗、加深學生性別偏見及性別歧視之嫌。

校方︰教師個人言論

校方指出，教師個人行為及言論，予以尊重，不代表學校立場。爾後會提醒教師，教學應以授課內容為主，以保障及維護學生受教權。若有損及權益，學生可向校內「性別平等委員會」申訴，校方會盡全力協助。