〈中部〉花億元在水湳開幕 花博挨批

2018-05-30

議員質疑未在三大園區舉辦

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於十一月三日開幕，市府規劃一連三天的開幕活動。市議員楊正中昨質詢時指出，花博有后里、豐原及外埔園區，開幕卻選在西屯區的水湳智慧城，且三天花一億元，實在太扯。文化局長王志誠解釋，花博是台中盛會，在水湳開幕是盼帶動全市參與，且經費一億元，低於台北花博開幕二．二億元、世大運開閉幕三．六億元。

楊正中表示，台中花博共有三大園區，分別是后里、豐原及外埔園區，照理說，花博開幕典禮應在其中一個園區舉辦，市府卻選在水湳智慧城，且三天活動共花掉一億元，錢燒完以後，什麼都沒有；他認為市府這麼做，是因水湳區段徵收工程一直延宕，現在選舉到了，才趕緊砸錢辦活動。

市府︰水湳場地寬闊交通方便

王志誠表示，在水湳舉行花博開幕典禮，主要考量花博雖有三大園區，但花博是屬於全體市民的盛會，應讓其他地區民眾也有機會共同參與；且水湳位於國道一號中港交流道附近，交通方便、場地寬闊，能進行適度設計與規劃；另外，水湳智慧城持續建設中，屆時園區內的中央公園已啟用，剛好可讓全民參與，並了解台中市的重要建設與發展。

經費比台北花博低 裝置藝術續用

王志誠也說，一連三天的開幕將邀請國內外表演團隊，從白天到晚上帶來演出，預計可吸引廿萬人次參與；此外，舞台周邊會設置各類型裝置藝術，活動結束後移至花博展區或台中巿相關區域永續利用。所需經費與其他大型活動相較，台北花博開幕二．二億元、世大運開閉幕三．六億元，台中花博花費少，效益更高。

他指出，花博開幕活動標案經過公開評選，已由紙風車文教基金會得標，各項軟硬體設置及節目設計、團隊演出、宣傳等，文化局正全力調整規劃中，相關內容未來將再正式對外公布。

另外，楊正中在質詢花博吉祥物得標廠商與花博開幕活動得標廠商是否同一家時，與新聞局長卓冠廷發生口角，卓請楊有任何證據或指涉，在議場直接說，否則「到外面說就沒有言論免責權，可以司法見」。

楊正中氣得走到卓冠廷面前，伸手拉他「現在就到檢調說」，卓拒絕，並請楊不要碰他，兩人僵持到質詢時間結束。