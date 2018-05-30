〈中部〉10年6500顆 伸港福德宮送粽家扶

2018-05-30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕愛心連續十年不中斷！彰化縣伸港福德宮志工每年都會包肉粽送給家扶中心受扶助兒，十年來總計送出六五○○顆愛心粽。志工們表示，看到兒童開心吃粽子，一口接一口，臉上都是滿足的表情，讓大家決定要讓愛心粽繼續下去！

發起人縣議員賴清美表示，當年她發起「愛心包粽到家扶」，獲得伸港福德宮志工全力支持，十年不曾中斷，昨天一大早就有二、三十位志工來洗菜、炒料、包粽子，就為了準時在中午前把熱騰騰的粽子送到家扶中心，讓孩子們可以享用剛出爐的愛心粽。

伸港福德宮主委柯金順及總務李錫寬等人也參與，他們說，今年愛心粽一千顆，包粽子食材花費約三萬元，竹筍每台斤四十五元，光竹筍就花了六千元，剛開始是每年包五百顆，後來加碼到一千顆，除了端午節送愛心粽，中秋節也會送月餅，讓扶助家庭能享用節慶美味，感受到社會的關懷。

「這是今年最早收到的愛心粽！」彰化家扶中心主任王震光表示，感謝來自社會各界的愛心，也感謝志工們年年捐贈愛心粽。

火燒肉粽攤 幸無傷亡

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市博愛路一間家庭式肉粽攤，為因應端午節客單趕工，沒想到昨天備料時疑引爆瓦斯桶，生財器具全燒光，火勢還波及鄰居。肉粽店老闆說，火勢來得很快，完全來不及搶救，今年「肉粽節」沒得賺了；幸運的是，火勢及時控制，未造成人員傷亡。

這場巷弄大火驚醒附近居民，一位魏姓民眾說，當時他聽到有人喊失火，趕緊往樓下跑，只見巷弄內陷入火海，幸好消防人員及時滅火。