〈中部〉跳繩3分鐘418下 福興國中創彰縣紀錄

2018-05-30

縣賽奪冠 領先第二名71下

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興國中二年八班學生經過十七個月苦練跳繩，在今年全縣體育嘉年華跳繩三分鐘計時賽中，跳出四一八下好成績，勇奪冠軍，不但刷新全縣紀錄，還足足領先了第二名七十一下！

「最重要的就是勤練！」教練許誌銘表示，這次比賽規定不能是體育班，而是一般學生，只能利用下課時間來鍛鍊體能，包括二個甩繩手、十八個跳繩員，必須靠勤練來增強默契，還要修鍊心性。

20名隊員練默契也修心性

許誌銘指出，團體跳繩對正值青春期的國中少男少女來說，只要心情有所浮動，就會反映在練習上，很容易就會「卡繩」，所以不只是要增加選手的體能，更要讓他們練習專注力，在比賽中能夠心無雜念，為共同目標努力，才能發揮最好實力。

「就是靠默契！」甩繩手許維中、陳瀚峪說，甩繩手各站在繩索兩端，根本看不到對方的手勢，只能靠著節奏感與默契來甩繩，最怕的就是「卡繩」，也就是跳繩員的腳步不一，卡到繩索必須重新來過，這次參加全縣三分鐘計時賽，就「卡繩」兩次，所以才沒有達到平日練習的最佳成績。

福興國中校長趙士瑩表示，在蕭景琪、許起騰、楊智安、謝明淵等師長的帶領下，學生們拿下跳繩的好成績，期許未來前進全民運動會，能交出更亮麗的成績單。