〈中部〉「橫躺族」公園避暑惹民怨 投市整頓

2018-05-30

〔記者謝介裕／南投報導〕炎炎夏日，公園堪稱是乘涼避暑又可省電的好去處，惟南投市卻有街友將公園涼亭據為己有，嚴重侵犯他人公共空間使用權益，尤以仁壽公園最嚴重，公所昨會同警方整頓，柔性勸導街友離去，也呼籲民眾拿出公德心自我約束。

隨著熱浪來襲，夏季電價也將在六月一日啟動，用電量愈多，荷包負擔愈重，許多民眾紛紛到綠樹成蔭的公園休憩，既省電、省錢又可消暑。

最近南投市區出現「橫躺族」現象，從中山、仁壽迄新興等公園、涼亭，不時可見有人據「椅」為床倒頭呼呼大睡情景，其中，仁壽公園因位於市中心，且園區有枝葉蓊鬱的老樹，置身其中涼爽程度不亞於在家中吹電扇、冷氣。

街友家當堆涼亭 喝酒喧嘩

不過，每到黃昏時刻，仁壽公園便會出現一包包的行囊，原來是街友索性將公園當做自己的「家」，入夜後有時還會大聲喧嘩、喝酒、賭博或亂丟酒瓶等垃圾，嚴重破壞環境及擾人清夢，讓公園有淪為治安死角之虞，引發民怨。

警方將加強公園巡邏勤務

南投市公所昨會同警方強力整頓，除勸導街友將個人物品搬離，也就公園、涼亭環境進行打掃及刷洗，警方並將加強公園巡邏勤務。

南投市長宋懷琳說，市公所負責管理的公園共有二十六處，定期派員清掃整理，由於公園是屬於市民的公共財產，希望大家能發揮公德心，共同維護公園乾淨、優質的環境。