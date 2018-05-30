〈中部〉宣傳一條龍培訓人才 雲林盼留農

2018-05-30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕教育部國教署推廣一條龍培訓農業人才，昨天在虎尾農工舉辦「3*3+4」農業人才培育系統宣導，推大學端以公費招生，鼓勵國中學生選讀農業相關類科，增加農業青年就業人口。

教育部國教署邀集國中、高中職學校人員昨天到虎尾高中宣導，推廣一條龍培訓農業人才系統，教育部國教署視察廖元祺、科員陳銘凱、雲林縣政府教育處長梁恩嘉都到場。

廖元祺指出，為加速農業新農民培育，行政院農業委員會本學年度擴大辦理農業公費專班，包括嘉義大學開辦農業公費專班二班、屏東科技大學開辦一班、明道大學開辦一班，由政府提供公費生待遇相關補助，畢業後輔導經營農場，培育具創新經營能力的農業接班人，歡迎公私立高中職以上畢業生參加甄選。

虎尾農工校長李重毅鼓勵孩子就讀農校，將來加入青年從農行列，成為臺灣農業的生力軍，該校學生大多來自農村，近年來積極開闢農場、透過虎尾農會協助開辦各項農業實習課程，邀請具農業實務經驗的前輩到校講課，帶領學生實習接觸農務，讓學生先行接觸到農業創業與改進農業經營的技術，有助學生留農。

梁恩嘉強調，農業人才培育系統希望能從國中三年再加上高職三年，進入大學端四年則是公費補助，一條龍式培訓下來，希望吸引更多年輕人加入農業，創造台灣農村的新活力。