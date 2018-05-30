〈中部〉掃蕩「王祿仔場」 嘉縣祭檢舉獎金

2018-05-30

經裁罰業者後 可獲罰款額度2成獎金

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣「王祿仔場」（台語，是指用誇大不實方式行銷劣、偽藥品或保健食品的場所）業者流竄，以高價保健食品誇大療效，搭配贈品獲取暴利，使鄉親受騙破財、損及健康，縣衛生局這個月起將這類行為視作「嘉義縣食品安全管理自治條例」第十二條規範的「重大違反食品安全衛生管理法案件」，民眾具名檢舉王祿仔場，經查屬實並裁罰業者後，可獲罰款額度二成的檢舉獎金。

縣衛生局昨在大林鎮內林社區活動中心舉行「拒買王祿仙賣的商（食）品」活動，縣長張花冠宣布針對掃蕩王祿仔場祭出檢舉獎金，民眾可用錄音筆、手機錄音等蒐（舉）證，再撥打獵「祿」專線05-3620613處理。

衛生局藥物暨食品管理科長劉智魁說，去年獲報追查的王祿仔場四百多場次，因業者看到場內有生面孔就改口，不談涉及療效的說法，僅裁罰兩件，今年曾至鹿草鄉三角村等地稽查，並無所獲，也無裁罰案件。

食安法第二十八條規定，食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告的食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得不實、誇張或易生誤解，食品也不得為醫療效能的標示、宣傳或廣告；劉表示，經民眾檢舉，衛生局確認業者違反上述規定，依情節裁罰四萬元至五百萬元成案，檢舉人可獲罰鍰金額二成，換算為八千元至一百萬元的檢舉獎金。

縣議員吳思蓉的母親生前常在大林鎮參加王祿仔場，買了每瓶二千多元、號稱可保肝的產品共十八瓶回家食用，延誤肝癌治療而病逝，吳因此憤怒王祿仔場為害，但衛生稽查人員較年輕，入場易被業者識破，蒐證不易，肯定縣府願提供民眾獵「祿」獎金。

「我的阿嬤曾被當肥羊。」縣議員林緗亭說，阿嬤花近二十萬元買假魚油、葉黃素等高價保健食品；六腳鄉民林雪婂說，母親被鄰居拉去聽王祿仔場的「健康講座」，換回洗衣精等贈品，多到要分送親友，以五千元購買號稱消除身心疲勞的磁力頸圈，拆解發現內部是普通磁鐵。