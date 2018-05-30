〈中部〉推生物系統處理垃圾 雲縣議員憂成效

2018-05-30

要求縣府慎選廠商與廠址 中央應修法

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣環保局昨於縣議會專案報告「垃圾機械式生物處理系統」（MBT），議員們認為台灣國情與德國等已推動MBT國家不同，環保法令也有差異，要求縣府慎選合作廠商與廠址，中央也要配合修法，才能避免MBT重蹈林內焚化廠覆轍，花大錢卻連一公斤垃圾都無法處理。

縣長李進勇表示，目前全世界已超過三百五十個機械生物處理廠，成效獲得肯定，雲林建置MBT打造垃圾自主處理能力，解決垃圾處理困境及未來垃圾處理活路。

環保局代理局長張喬維表示，MBT概念源起於德國，生活垃圾或相容性一般事業廢棄物經由MBT廠分類分選、生物處理及乾燥後，變可回收資源物質，這項垃圾處理技術沒有燃燒行為且廠房為密閉設施，能達到環境友善的目標。

縣府：以BOT方式辦理 估最快2020年完成

張喬維說，MBT廠將以BOT方式辦理，預估建廠經費約七、八億元，最快於二○二○年建置完成，每年可處理八萬五千噸生活垃圾及相容性一般事業廢棄物。

縣議員蔡孟真、陳俊龍、王又民、蕭澤梧等人指出，環保局在報告指出「政策法規要求」是MBT成功關鍵之一，但國內現行垃圾去化仍以焚化為主流，相關法令若未配合修法，讓人憂心成效沒有想像中美好。

雲林是第一個辦理MBT縣市，未來若由國內廠商取得BOT合約，會不會因沒有相關經驗導致失敗，還有是否有廠商願意購買MBT廠處理後所產製生質能做為替代燃料使用，這些因素縣府都必須納入考量。

王又民進一步指出，MBT廠址可能會造成鄰近居民反對，縣府必須提出完整報告說服民眾，不能黑箱作業決定，否則一定面臨強烈抗爭。

張喬維強調，MBT技術獲得環保署高度肯定與支持，會建請中央配合解決法令障礙，至於廠址目前有九處地點考量，會慎選最合適地點，合作廠商會依合約慎選，至於產品通路已經展開接洽，也有廠商表達願意使用。