〈中部〉東北街拓寬 豐原心鎖橋7月拆除

2018-05-30

鐵道綠廊規劃心鎖橋歷史意象

〔記者歐素美／台中報導〕豐原火車站旁的心鎖橋，保留與否，爭議不斷！市長林佳龍昨表示，市府對文化歷史資產很重視，但如何存舊立新？心鎖橋不一定要長在一座橋上，而在每個人心中，市府將配合花博及豐原火車站新站在十月全面啟用，七月動工拆除心鎖橋及拓寬東北街，未來再利用豐原火車站到潭子火車站的鐵道綠廊，規劃設計保留心鎖橋的歷史意象。

仁社︰只要樓梯改向就能保留

當地的豐原里長洪獻堂表示，拆除心鎖橋及拓寬東北街，地方期盼已久，希望市府如期完成；一手打造「心鎖橋」的仁社社長林宣宏則表示「可惜」，認為只要將心鎖橋左側樓梯改向，即不影響道路拓寬，並保留心鎖橋歷史建築，成為地方特色。

市長︰鐵路高架化周邊交通需改善

市長林佳龍指出，台中市鐵路高架化將於今年十月全線通車，周邊交通改善也要同步進行，東北街因路寬僅六米，形成交通瓶頸，市府將拓寬為十二米，心鎖橋也將拆除，市府將保留其意象，存舊立新，隨著時代的演進，讓過去的記憶也有未來的可能。

林佳龍表示，東北街拓寬後，豐原火車站前後交通順暢，花博期間也會以車站做為轉運及接駁的地方。鐵路高架化後，下方也可設停車場，可以重新規劃人行動線，從車站一直到豐原花博展區，有人潮就有錢潮，而隨著葫蘆墩圳掀蓋、軟埤仔溪整治等建設一個個的啟動及完成，豐原不再被邊緣化，而成為台中市的副都心。

建設局長黃玉霖表示，東北街拓寬涉及許多溝通協調，鐵路局原本同意無償撥用，後又改變，經市府籌措三千多萬元有償撥用，加上土地為道路與豐原站共用，工程界面複雜，市府先協調讓豐原站取得使用執照，再進行景觀跟道路的同時改造；市府並爭取前瞻計畫，由中央補助二．九億進行潭心計畫，打造豐原到潭子站的鐵道綠廊，未來將規劃保留心鎖橋的歷史意象。

東北街拓寬從豐原火車站到明仁街，長度約一百五十米，路面將從原來的六米拓寬為十二米，總經費四三七五萬元，預計六月發包、七月動工，趕在十月完工，現有植栽將移植至火車站北側的小公園。