〈中部〉阿勃勒滿開 溪湖東螺溪畔下黃金雨

2018-05-30

〔記者陳冠備／溪湖報導〕五月氣溫破紀錄，讓人熱到不想出門，彰化縣東螺溪河畔旁整排阿勃勒樹卻花開燦爛，隨風搖曳下起「黃金雨」，美景令人暫時忘記炎熱，連路過駕駛也暫停車並駐足拍照。湖埔社區大學生態指導老師謝文猷指出，熬過三年氣候異常，今年東螺溪數百棵阿勃勒同時滿開，盛況難得一見。

東螺溪又稱舊濁水溪，前彰化縣長翁金珠任內時，進行整治東螺溪，在溪湖段北岸種植近三百棵阿勃勒樹，每年五月至七月進入開花期，樹梢垂掛金黃色花串，南風吹來，花瓣飛舞整條車道，猶如下起黃金雨令人驚豔。

謝文猷表示，阿勃勒又名「黃金雨」，東螺溪北岸從代馬橋至溪湖五分車鐵道一．五公里河濱道路，種有近三百棵阿勃勒，每年此時黃花盛開，彷彿宣告初夏來臨，可惜近三年節氣遭遇颱風、寒害與暖冬侵襲，進而影響開花時序，今年氣候回歸正常，東螺溪也重現黃金雨盛況。

駕駛「東東」說，開車經過東螺溪發現阿勃勒盛開，特別停車拍照，以前只知道三月有木棉花開，沒想到五月還有阿勃勒下黃金雨；湖埔社大執行長林淑玲表示，東螺溪路樹種類繁多，三月紅色木棉花、四月紫色苦練、五月至七月黃色阿勃勒、九月至十二月再迎接四色變化的台灣欒樹，一年四季想賞花，來東螺溪準沒錯。