〈中部〉地主「拆碣還地」 竹山石碣「前山第一城」另覓點

2018-05-30

具「八通關古道起點」歷史意義

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮具歷史意義的文物「前山第一城」石碣，昨天突然遭挖土機拆除，引發地方一陣錯愕，代表會甚至向警方報案，經調查，原來是林姓地主要賣地，「拆碣還地」之舉並無不法，虛驚一場！

原石碣已消失 現今的是仿刻

代表會主席羅炘津、副主席林賜學等人表示，原本豎立於前山路九十九崁石階附近的「前山第一城」石碣，具有象徵竹山在清朝時期是台灣西側最重要城鎮的歷史意義，下面還有一行小字寫著「八通關古道起點」，雖然原石碣已消失，現今的石碣是仿刻，但不影響其歷史意義。

昨天上午十一時許，代表會接獲民眾通報挖土機拆除石碣，唯恐是宵小所為，代表會立即報警處理，事後釐清是一場誤會，但石碣後續移置工作，將慎重處理。

據縣府出版的「林圮埔歷史老街文化資產專輯」紀載，該石碣係黑色板岩巨石，在一九九七年仿刻設立的，距今廿一年，長約六公尺、寬約二公尺、厚度約一公尺，重約廿一噸，在竹山名書法家陳連忠題字後，由陳培澤及張碧能兩位石雕專家刻字而成。

鎮長黃丹怡、主任秘書洪丞俊指出，林姓地主因土地買賣因素，今年四月間向公所提出「拆碣還地」申請，未料，未等到公所覓得適當移置場所，便自行將石碣拆除，還好包括字體在內都未受損，顯見地主也明白該石碣對地方的重要性。

鎮長黃丹怡表示，公所目前先將石碑暫置於竹山遊客中心，將選擇最適當的地點重新豎立，包括竹山公園、圖書館等地都列入評估選項，屆時並將設置解說牌，盼為地方觀光及產業發展注入新元素。

公所也指出，相傳西元一八七五年，清朝總兵吳光亮率兵闢建八通關古道「中路」時，起點就位於竹山九十九崁這個地方，之後沿鹿谷、信義越過玉山國家公園八通關、中央山脈到花蓮的玉里，全長約一百五十四公里，是當時台灣東西往來的唯一交通要道。