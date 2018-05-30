〈中部〉雲林老建築活化 警舍變咖啡故事館

2018-05-30

業者進駐永光所 預計七、八月營運

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南分局舊廳舍、古坑永光派出所後方舊日式建築宿舍兩棟縣定古蹟、歷史建築活化利用確定，現斗南派出所十月底前搬進斗南分局舊廳舍，永光所日式建築宿舍則出租做為咖啡故事館，由地方咖啡業者進駐經營，預計七、八月可營運。

斗南分局舊廳舍一九三○年興建完成，因建物老舊、空間不足，分局二○○五年遷移至現址，縣府在二○○九年公告為縣定古蹟，並斥資五千萬元修復；位在斗南車站前的斗南派出所屋齡六十多年，空間不足且老舊，縣府公告為歷史建築，無法現地改建。

另斗南派出所搬到斗南分局舊廳舍

縣府文化處長林孟儀表示，斗南分局舊廳舍原本規劃為警察故事館，因招商遇瓶頸，考量古蹟活化及解決斗南派出所廳舍問題，縣府決議將派出所遷到舊廳舍，現由文化處、警察局及斗南分局進行搬遷事宜，十月底完成搬遷。

林孟儀指出，斗南分局舊廳舍有部分空間會做為警察史蹟館，文化處協助培訓導覽員後，未來開放預約參觀。

另位在古坑永光村的永光派出所舊宿舍一九三三年興建，整棟為木造結構，是古坑地區少有的巡查部長宿舍，縣府登錄為歷史建築，去年整修完成，日前完成招租，將由咖啡工作者做為「咖啡故事館」。

文化處文資科長曾惠君指出，永光派出所舊宿舍原規劃為故事屋，業者未來除會配合縣府、公所辦理閱讀推廣活動，店內也會不定期舉辦咖啡推廣及課程。