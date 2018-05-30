〈中部〉駁稅收膨風 嘉義市長涂醒哲被趕出議場

2018-05-30

議員疑湖子內區段徵收增稅數字不符

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會定期會昨天總質詢議程，議員張榮藏質詢質疑市長涂醒哲向媒體聲稱透過提早一年半分配湖子內區段徵收土地，活絡交易市場，增加稅收三億多元，為嘉市開源，是「膨風」、「欺騙市民」，涂答詢強調「我說的是事實」、「你不能人身攻擊」，張不滿涂辯駁，向大會主席、副議長郭明賓要求將涂趕出議場獲得同意，是涂上任三年多來，第三度遭趕出場。

涂稱人身攻擊 指府會應照數據講

涂醒哲場外受訪表示，市府、議會應透過政策辯論、照數據講，「說我說謊是人身攻擊，格調不好」；他說，嘉市去年整體地方稅收增加三億多元，其中，湖子內區段徵收土地增值稅約六千五百萬元，房市、土地交易增加，都是事實；張榮藏受訪說，涂十一日開記者會說「湖子內區段徵收提早土地分配，稅增收三億元」，與湖子內土增稅六千五百萬元不符。

市財政稅務局長林建宏會後說明，二○一七年包含地價稅等七項地方稅收總計三○‧九億餘元，較二○一六年二十七億餘元，增加三億餘元，去年的土增稅六億餘元，比前年的三‧一億餘元，增加二億八千萬餘元，其中湖子內區段徵收的土增稅為六千五百萬元。

議員蔡文旭、陳幸枝咸認，提早分配湖子內區段徵收土地分配，市府、地主可先買賣或建設，這樣做法很不錯；蔡進一步說，市長講不清楚，議員可質詢到讓他講清楚，如有不對，也能藉由質詢指正，趕人出去反而模糊質詢焦點，也無法凸顯問題，市民不了解來龍去脈，看得「霧煞煞」，不值得鼓勵。

另，議員張秀華質詢指市長盃競賽雖有分全國、地方性，但比賽成績不納入十二年國教免試入學超額比序，希望市府教育處加強宣導，提供更透明、清楚的資訊，別讓家長混淆。

蔡文旭關注減少空氣污染，認為市府應帶頭做，運動會聖火點燃、傳遞用傳統火把，煤油揮發味道不好、又熱，建議改用LED式火把，重量較輕也較安全；對此，涂認同地說，全國身心障礙國民運動會已改新式火把，將加強宣揚減碳。