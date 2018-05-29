〈南部〉安定滯洪池 疑似日治時期丁壩 出土

2018-05-29

將保留作為水利環境教育場地

〔記者萬于甄／安定報導〕台南號稱文化古都，保留許多早期的歷史文化古蹟，而所謂的古蹟除了一般常見的歷史建物外，連水利工程的丁壩都可能是重要的歷史文化；台南市水利局在開闢溪尾安定滯洪池時，意外「出土」早期的丁壩，依材質、工法研判為日治時期打造，後續將先強化壩底並保留作為水利環境教育場地。

文資處：建造年代、確切名稱待調查

南市水利局表示，當初施工前，完全不知有這兩座丁壩的存在，因為丁壩整個被埋在水利農田內，後來開工一挖，才發現丁壩，該丁壩為混凝土圓形光面鋼筋搭建，目前台灣已無使用此工法，依材質、工法研判，應是早期日治時代的建築技法。

根據安定區公所出版的《安定鄉志》，內容提及日人在治理進行曾文溪河川工程時，曾在曾文溪興建護岸及五座丁壩，安定蘇厝發現的這兩座丁壩，不排除為當時所留下的。

台南市文化資產管理處則表示，兩座歷史遺跡會勘後將現地保留，至於建造年代、確切的遺跡名稱，都需再進一步調查資料佐證。

混凝土A型柱搭建 工法罕見

丁壩主要用途為強化護岸，使沿岸水流速度減緩，為河川、海岸邊常見的護岸壩堤，不過，台灣目前丁壩多以消波塊、箱籠、漿砌大塊石等構築為主，早已沒有工程使用混凝土A型柱搭建，安定蘇厝「出土」的這兩座丁壩，在台灣相當罕見。

安定蘇厝的兩座丁壩長度分別為一百五十公尺及九十八公尺，露出水面部分高度約有四至五公尺，佇立在溪尾、安定滯洪池內，雖顯得有些滄桑，卻也充滿歷史時代的記憶，南市水利局已編列相關經費強化這兩座丁壩底部，地方居民原先不知丁壩具有歷史背景意義，起初還以為是兩座閒置的建築物體。