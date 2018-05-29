〈南部〉青螺濕地保育有成 可賞小燕鷗繁殖

2018-05-29

航道浚深工程 燕鷗遷徙再展開

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入國家級濕地的湖西鄉青螺濕地，為澎湖本島能夠完整欣賞「小燕鷗」繁殖盛況，現雛鳥已陸續孵出，預估在十五至三十天後，「小燕鷗」就會帶著雛鳥慢慢離開，縣府農漁局已協調航道浚深工程，等「小燕鷗」遷徙完畢後再行展開。

目前是澎湖最大紅樹林濕地

青螺濕地位於澎湖本島的湖西鄉北岸，總面積約一百公頃，為澎湖重要的生態敏感區之一，縣府林務公園管理所在廟前濕地周圍復育海茄苳紅樹林，成效良好，隨後陸續試種另外三種紅樹林，雖成長較慢，也漸漸成林，目前已是澎湖最大紅樹林濕地，由北而南分為四區：青螺沙嘴海岸區、紅樹林復育區、青螺魚塭棲地、紅羅灣潮間帶區。

繁殖順利 初估約百餘對小燕鷗

今年因為梅雨季節慢到，「小燕鷗」繁殖十分順利，數量也增加不少，初估約有百餘對「小燕鷗」，成鳥下的蛋也沒有以前鼠蛇的干擾，目前已經進入雛鳥育雛的階段，母鳥甚至做巢到圍籬線的邊緣，十分容易觀賞，接近沙嘴航道區，因此雖然紅羅民眾希望盡速疏浚航道，但農漁局仍堅持在「小燕鷗」繁殖季後，再行疏浚航道，避免干擾燕鷗生態。

另外今年初海風侵蝕及搬運特別凶，北側青螺沙尾賞鳥板岌岌可危，鳥友們希望將此賞鳥板移到南側另一個賞鳥屋旁，或是沙尾的高地；針對鳥友們的呼籲，農漁局表示今年未編列經費，同時航道浚深會移動沙丘，因此明年將實地會勘，再行決定賞鳥板如何安置。