〈南部〉新技術延長上架壽命 玉荷包外銷增3倍

2018-05-29

今年成功插旗新加坡市場

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝聞名國際，經濟產值高達十二億元，農業局與農試所合作，今年首度將冷鏈技術運用在玉荷包荔枝，延長上架壽命達一個月，加上市府南向政策奏效，成功插旗新加坡市場，整體外銷量比去年成長三倍。

產量恢復正常 總產值達12億

高雄玉荷包荔枝種植面積二千四百多公頃，今年氣候穩定，產量恢復正常，預估近二萬噸，總產值達十二億元，種植面積、產量均是全國第一，玉荷包甜度高、果核小、果肉Ｑ彈多汁，品質、果實、價格均是台灣荔枝之冠。

農業局與農業試驗所合作，今年首度將冷鏈技術運用在玉荷包荔枝，將原本從田間採收玉荷包四十度Ｃ，快速降溫至十多度，且持續保持鮮度，維持在二十度以下，延長玉荷包上架壽命，從一週變成一個月，成為農產品外銷利器。

值得一提的是，農業局前進新加坡國際食品展，與貿易商合作打下外銷基礎，帶動型農許倫肇去年試推八噸玉荷包到新加坡，創下上架一天完銷紀錄，今年運用冷鏈技術，加上市府南向政策奏效，正式外銷四個貨櫃到新加坡，總計出貨五十六噸玉荷包，昨天首出第一櫃，成為插旗新加坡指標。

農業局表示，高雄玉荷包聞名國際，外銷國家包括日本、加拿大、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、美國等地，去年外銷量七十五公噸，今年南向政策奏效，打入新加坡市場，預估外銷量可達二百噸，比去年成長三倍。