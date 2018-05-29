〈南部〉就業中心牽線 62歲婦人再就業

2018-05-29

〔記者張存薇／台東報導〕偏鄉工作機會不多，台東縣東河鄉民高月華以六十二歲的「高齡」到勞動部台東就業中心求助，她以認真積極的態度面對工作，順利在東海岸知名的包子店找到穩定、工時彈性的工作，還能兼顧照顧家庭的狀況，讓她很感恩。

高月華說，原本和先生捕魚維生，但五年前先生突然病倒，送醫後發現他有嚴重腸胃道疾病，高月華說，先生無法以口進食，有一段時間也常進出醫院，必須花更多心力照顧、家庭經濟也陷入困境，只能打零工維持，後來先生狀況好轉，她也在朋友介紹下到台東就業中心找工作，順利找到離家近、又能彈性上班的工作機會。

原本不會做包子，高月華一步一步慢慢學，現在揉麵皮、蒸包子都難不倒她，主管楊泰宗也稱讚，高月華穩定性高、工作態度積極認真，常會主動招呼客人，也會幫忙其他同仁，同事間相處融洽，進而提升整個工作效率，熱心的服務也獲得不少顧客好評。

台東就業中心主任吳玉敏表示，銀髮族二度就業婦女工作穩定度高、配合度及工作態度佳，勞動部提供「雇用獎助津貼計畫」，鼓勵雇主聘僱失業勞工，雇主僱用經公立就業服務機構推介連續失業卅日以上的特定對象失業勞工，或連續失業三個月以上的失業勞工，每月提供雇主僱用獎助九千元至一萬三千元，最長可補助十二個月，歡迎有興趣的事業夥伴洽詢台東就業中心，電話（089）357126。