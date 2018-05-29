〈南部〉內埔農工輪椅妹 克服障礙畢業獲獎

2018-05-29

用輪椅參加運動會大隊接力

〔記者邱芷柔／屏東報導〕三年前內埔農工出現首位輪椅學生王佳瑜，因為從小罹患多發性感覺運動神經病變，無法像一般人一樣行走，學校不僅為她修建無障礙設施，運動會還改變競賽規則讓她以電動輪椅參加大隊接力，二○一六年曾獲選屏東縣模範生，今年再獲得畢業班導師獎肯定。

靈活操作電動輪椅的王佳瑜，不僅能競速還能甩尾，無論大太陽或下雨天，在升旗典禮、體育課上都能看見她的身影，校慶運動會上她坐在輪椅上接棒，別人跑到腳軟，她是跑到手抽筋。

笑容成標誌 想朝資訊科技發展

導師劉志芬說，王佳瑜在模範生選拔政見發表時僅說了「大家好，我是王佳瑜」就獲得全場掌聲，因為臉上總是掛著笑容，早已深植所有人的心中。

王佳瑜說，她不知道自己還可以活幾年，全家都希望她開心就好，雖然生活遇上許多困難，但無論是繞道或找人幫忙，想盡辦法後總會有路可以走。

王佳瑜說，只要她去洗手間超過二十分鐘還沒有回來，就會有同學到洗手間詢問她的狀況，當她逼不得已按下警鈴或打電話求助時，老師和同學總是飛奔前來。

王佳瑜的媽媽朱瑩珠說，三年來她每天接送佳瑜上下學，教育方式也與其他孩子一樣，她希望佳瑜內心健全，對生活充滿熱情與好奇。

內埔農工表示，佳瑜畢業後想朝資訊科技領域發展，目前正等待申請入學放榜結果，也努力準備電腦軟體應用丙級技術士考試。