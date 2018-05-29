〈南部〉都蘭建渡假村問題重重 環評退回

2018-05-29

居民憂破壞水源 影響交通

〔記者陳賢義／台東報導〕業者吸引力綜合百貨公司（簡稱ATT）在台東都蘭部落五線區域收購大筆土地，規劃建休閒渡假村，昨天展開首次環評審查會議，數十名都蘭部落居民抗議，認為開發案將破壞水源、交通阻塞，且危及水土保持。台東縣政府環保局長謝清泉表示，本案已退回目的事業主管機關，要求開發單位依照環評委員的意見、補證、說明。

涉原民傳統領域 部落提異議

都蘭部落總幹事蔡政良表示，都蘭五線ATT開發案的開發區，位於傳統領域「Kakalahay（意為大片土地之意）」，下方為每逢颱風或豪雨就容易崩塌的台十一線省道的加母子灣段，此路段在二○一六年的兩個颱風及大豪雨，造成大面積的崩塌及路基流失，直到今年二月才補強完工。另外，都蘭部落對這起開發案最大的疑問是用水問題，水源不足經常困擾部落阿美族人與在地居民，其他如交通影響、疑似遺址，及傳統領域聲明等，部落都達成共識提出異議聲明。

東海岸地區的水資源相當窘迫與珍貴，開發案基地所屬區域的都蘭五線，居民或農民多半接用山泉水作為民生或灌溉用水，ATT在環說書聲明將與水公司合作，規劃從台東以延管加壓方式或從成功以鋪設專管使用自來水，卻未提及水量是否足夠？也未敘明自來水管線的環境境影響評估；其次，開發案基地位置過於靠近歷年來颱風或豪雨必坍的崩塌地上方，並非作為大型建築與開發適合的地方。

至於交通影響部落部分，開發基地位於都蘭五線地區，聯外道路為東四三鄉道與台十一線，連結處為水往上流風景區，逢假日因車輛川流不息，經常造成交通打結，若開發案開紿建造與營運，將造成交通更加混亂。

要求開發單位補正再送審

台東縣政府環保局長謝清泉表示，因開發單位對用地水土資源利用仍有未釐清項目，與利益相關者溝通不足，且對當地永續發展助益仍待加強，所以決議：「退回目的事業主管機關，要求開發單位依委員意見釐清補正，並具體回應民眾意見後再依程序送審。」