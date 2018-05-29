〈南部〉明年10月起執行 違規者每棚罰1萬元

2018-05-29

明年10月起執行 違規者每棚罰1萬元

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市牡蠣養殖用保麗龍因易破碎而污染海岸環境，問題一直無法有效解決，南市農業局提案修正淺海牡蠣養殖管理自治條例，強制保麗龍浮具套網或包覆塑膠PE材質，以改善保麗龍污染，於本會期獲市議會通過，將於明年十月一日起開始執行，違反規定者每棚將開罰一萬元。

牡蠣產發協會：應提出更有效的替代做法

南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安表示，保麗龍浮具套網並不實用，而且網子也是塑膠製品，一樣會壞，希望政府能提出有效的替代做法，蚵民也願意來遵守，否則也只是徒增蚵民的成本及作業時間。對於未來要強制執行，他們也感到很無奈。

社大海廢社：朝禁用保麗龍方向努力

社大海廢社發起人晁瑞光則表示，雖然套網使用時間一久，一樣會有破損污染，實用性也有待改進，但短期內確實能改善保麗龍破碎所造成的環境污染，對市府這項措施表示肯定。而禁用保麗龍已是國際趨勢，希望市府能研發新材質取代保麗龍浮具，朝禁用保麗龍來努力，才能一勞永逸解決保麗龍污染問題。

南市漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，南市牡蠣養殖每年約有一萬棚，以每棚使用十五塊保麗龍計算，就有十五萬塊的保麗龍，如果破碎無法回收，對環境會造成很大的危害。目前蚵棚訂有獎勵回收及獎勵補助購置改良浮具，每棚二百五十元，約六成可以回收，但因目前法令並未強制保麗龍包覆或套網，因此效果有限。

漁港所表示，經市府與漁會多年來針對不同覆材改良保麗龍浮具試驗，研發出套網及包覆塑膠PE材質兩種方式，可將保麗龍破碎顆粒留於網內，也可防止海洋生物侵蝕、附著於保麗龍上，延長保麗龍使用年限，且能重複使用多年。