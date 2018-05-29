〈南部〉持續高溫 熱傷害掛急診大增

2018-05-29

水電工高溫工作3小時 全身抽搐

〔記者方志賢／高雄報導〕全台持續飆高溫，各大醫院熱傷害掛急診人次增加，高雄市日前一名百公斤重的水電工，在豔陽下連續工作三小時，因缺水，全身不正常抽搐，緊急送醫，已出現熱衰竭及橫紋肌溶解症，緊急給水二千cc降溫，目前仍住院治療中。

高醫大附設醫院急診部主任劉耀華表示，連日高溫，因熱傷害掛急診的民眾明顯增加，日前一名卅一歲水電工，在烈日下連續工作三個小時，引起肌肉痙攣，全身不正常抽搐，緊急送醫救治。

劉耀華說，病患到院時，體溫雖僅卅六．八度，但已出現橫紋肌溶解症及熱衰竭，雖然還未到中暑，仍有致命危險，由於患者體重有上百公斤，在太陽下工作，補充的水分不足才引發熱衰竭，送醫緊急補充水分二千cc降溫，目前仍住院治療中。

多喝水 戶外活動盡量在早晨或傍晚

衛生局健康管理科長郭瑩璱表示，因過度暴露於高溫環境，熱量產生超過排除的速度，易造成「熱傷害」。她呼籲民眾多喝白開水，戶外活動盡量安排在早晨或傍晚後，避免上午十點至下午二點間在烈日下活動。雇主應加強通風設施及隔熱設施，提供適宜的工作環境及相關防護，避免勞工在高溫場所時間超過六小時。

郭瑩璱說，嬰幼童、六十五歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、 戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，及過重者都是易遭受高溫熱傷害的對象，須特別注意。

民眾若發現自己或身邊的人出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速、無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等疑似熱傷害症狀，要立刻撥打一一九求助。在醫護人員到達前，應迅速離開高溫環境、設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等。