〈南部〉業者倒廢油污染典寶溪 加碼重罰600萬

2018-05-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局與岡山警分局合作，前天查獲許姓業者偷倒廢油，污染典寶溪上游，除了交由保七總隊移送法辦，市府不能容忍業者故意污染河川，昨罕見加碼重罰業者六百萬元，並要求業者清理環境。

車上查扣380公升廢油

岡山警分局前天凌晨巡邏大社與燕巢交界處，發現許姓業者於國道十號出口水溝偷倒廢油，通報市府環保局到場稽查，合力查獲許男偷倒七百公斤廢油，車上查扣三百八十公升廢油，污染典寶溪上游，距離不到二百公尺。

採集廢油 屬有害事業廢棄物

環保局現場採集廢油pH值一．五小於二，屬於有害事業廢棄物，強酸對環境影響很大，許男無清除業許可違反廢清法第四十一條，任意棄置有害事業廢棄物違反廢清法第四十六條，交由保七總隊移送法辦，最重可處五年徒刑，併科罰金一千五百萬元。

最重可處5年徒刑 併科罰金1500萬

據了解，許男是資源回收廠業者，廢油是車床切削油、機油等，但拒絕提供廢油來源，廢油經提煉再精製後，已無剩餘價值，許男無廢棄物清除許可，也無能力處理廢油，才會偷倒廢油，以市價處理一噸廢油約二萬元，許男等於省了一萬多元。

環保局指出，雖將許男依違反廢清法移送法辦，但對於他故意棄置廢棄物污染河川行為無法容忍，昨再針對其未依規定貯存有害事業廢棄物而使用塑膠容器裝盛並任意棄置，依廢清法第五十三條規定，加碼重罰六百萬元。

環保局嚴厲譴責許男行為，強調依廢清法規定事業廢棄物的貯存、清除或處理方法及設施，應符合中央主管機關的規定，並要求許男清理環境，重申保護河川的決心，一經查獲絕不寬貸。