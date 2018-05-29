〈南部〉小琉球建萬噸配水池 最快明年底啟用

2018-05-29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣觀光發展蓬勃的離島小琉球，經常發生旺季無水可用的窘境，水公司耗時兩年覓地後，現在終於在島上的地質穩固處找到可興建萬噸配水池的地點。

小琉球每年有百萬以上觀光客登島，民宿林立，民生用水也大增，往年暑假期間就會傳出未公告而突然停水的情形，三年前地方宗教盛事「迎王」更發生遶境缺水；二○一六年莫蘭蒂颱風更讓島上停水長達一週，鄉民只能擠在山壁旁「洗山泉」，離譜景象驚動水公司高層，董事長郭俊銘親赴小琉球了解，並允諾興建一萬噸配水池。

國防部同意採先租後購

目前小琉球有三座分別為五千、一千及六百噸的配水池，水源為牡丹水庫，經林邊崎峰的海底管線加壓站輸送，日均供水量從三千五百噸到四千噸不等，巔峰期則可供水達到四千二百噸，水情確實吃緊，隨著遊客不斷增多，島上對大容量的配水池需求孔急。

郭俊銘日前拜會屏東縣長潘孟安，透露島上急需的一萬噸配水池，從找地、地質勘察到用地取得，已獲國防部同意採先租後購，現已進入租地簽約階段，最快明年底就能啟用配水。

水公司官員表示，之前預定地並非制高點，且該地區土質屬珊瑚礁岩和建築廢棄物暫置場，經鑽探確認無法負荷大量體的配水池重量，後來找上國防部位於琉球鄉天台段一處制高點地區作為預定地。

需水保審查 若順利年底發包

水公司官員指出，預計興建配水池的基地占地四千六百多平方公尺，整個工程土建加上基地先期工程，預估費用逾一億元，因需要作水保計劃審查，順利的話最快年底發包、明年底就能完工。

有三年前「迎王」缺水經驗，水公司承諾，今年迎王期間將努力調配，不讓缺水重演。