〈台北都會〉艋舺清水祖師廟 古牆疑遭破壞原貌

2018-05-29

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於萬華區康定路的艋舺清水祖師廟建廟有兩百卅年歷史，為台北市定古蹟，數月前為復原祖師廟右護龍，拆除一旁違建而露出磚造古牆，然而近日民眾卻發現廟方用水泥將磚造古牆封起，備感錯愕，認為破壞古牆原貌。對此，文化局解釋，今年初與文資委員一起現勘，基於行人安全及維護外牆，委員建議遵循古法用白灰維護，澄清並沒有使用水泥封起來。

文化局︰循古法白灰維護

但議員顏聖冠認為，無論用水泥或白灰，都是磚牆被封起來；表示之前跟清水祖師廟及地方人士會勘時，曾考慮可以用透明玻璃保護磚牆，也能開放導覽，讓大家了解牆的獨特紋理，但如今文化局沒有採納地方意見，還直接把磚牆封起來，大嘆可惜。在地社造團體「萬華社區小學」負責人陳德君也認為，現貌保存對艋舺城博館串聯有幫助，可以成為長沙街上的拍照亮點。

對此，文化局解釋，過去為配合馬路拓寬，將長沙街側的「祖師廟右護龍」拆除，而近兩年廟方與文化局持續討論如何復原，所以去年先拆除圍牆旁違建，意外發現原始圍牆露出，又擔心外牆不穩固會壓到行人，因此今年一月再安排文資委員現勘，決定用銅板倒勾及白灰穩固牆面，待審議右護龍修復再利用計畫，會評估如何復原。

參與現勘的文資委員詹添全進一步說明，因磚牆高約兩米五，擔心內部填土擠壓到磚牆會往外倒，因此建議廟方可用銅板勾往內拉，再用白灰加固，讓牆面結構安全；並補充，白灰就是用石灰、尼龍網混合而成，屬於古法不會破壞原來構造。

詹添全說，現勘時發現磚牆是混合了石牆、斗子砌牆及紅磚牆，並非祖師廟原貌的磚牆，可能是路寬調整時重新再拼湊的新牆，因此工法混雜，若是展示出來可能會誤導民眾。