〈台北都會〉警察新勤務！ 〈五星旗海集遊現場〉插國旗平衡觀感

2018-05-29

被誤以為幫忙收五星旗

〔記者郭安家／台北報導〕台北警察真又有新勤務！捷運西門站六號出口廣場，年輕人川流不息，也是中華統一促進黨、台獨大旗隊宣揚理念的必爭之地。但有民眾質疑，台北市警察局漢中派出所前晚竟派警車幫忙收拾五星旗；漢中所昨喊冤，是在平衡民眾觀感，在五星旗外圍又插五十面中華民國國旗進行「包圍」，收國旗遭誤會收五星旗，「我們會改進，下次騎三輪車去收。」

西門站統促黨固定集遊

有網友前晚九點多於臉書張貼錄影畫面，只見警車停在西門站六號出口旁，有穿著藍色Ｔ恤的兩名男子，將整批旗子收放回警車後車廂，一旁還有兩位交通警察維持交通。

由於影片中警車後方的旗子皆為捲起，難以從影片判斷旗幟全貌。網友即質疑，警方吃飽太閒熱心幫統派收隊？台北市長柯文哲指揮北市警上演「兩岸一家親」？並指警車後方有愛國同心會車子，兩方聯合演出大戲；柯要不要懲處警局以自清。

插50面國旗包圍五星旗

但漢中所昨受訪時喊冤，愛國同心會每個月皆申請集會遊行，在廣場張貼文宣、插五星旗；獨派團體也會到場揮旗，兩場活動經常同一天發生，令警方頭痛，過去也會引起一些民眾激動。為了平衡民眾觀感，近兩個月警方有了新點子，在五星旗空間外圍，再插上五十面國旗，「包圍起來讓台灣人看不到（五星旗）」，怕民眾吵起來，不然視覺上全部是五星旗，影響民眾觀感，插上中華民國國旗可避免衝突，這幾次發現效果「差很多」。

漢中所強調，國旗與五星旗不是插在一起，但民眾誤會警方前天收工時是在收五星旗，頗為無奈，也許不該由警車去收國旗，「我們會改進，以後改開民車、騎三輪車去收旗。」