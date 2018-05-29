〈台北都會〉北投百年楓香大道 樹穴遭公園處灌水泥

2018-05-29

曾獲台北市都市景觀設計大獎特優

〔記者周彥妤／台北報導〕坐落北投新民路的百年楓香樹，廿年前一度因染病瀕臨死亡，經地方人士搶救才得以存活，隨後也受文化局保護列管，這條楓香大道更曾榮獲第二屆台北市都市景觀設計大獎特優，也是當地人重要的集體記憶。但當地人士指出，新民路北側有三棵樹、約十多處的樹穴，上週管理單位公園處竟在樹穴灌水泥，稱是考量公安而施作人行道工程，痛批此舉擺明讓老樹「慢性死亡」，地方盛傳目的是為劃設停車格，人行道只是一番說詞。

公園處︰植草磚灌水泥 不會影響樹木

究竟哪個單位決定無故灌水泥？公園處園藝工程隊長胡鴻威表示，工程起因於民進黨市議員謝維洲召集中心里長辦會勘，里長認為，當地民眾屢屢反映植草磚不平整，常有人跌倒，已有公安疑慮；胡表示，里長是地方父母官，固然有其訴求，但強調公園處絕不會扼殺老樹，該處是在植草磚灌水泥，而非樹穴，目前施作工程也不會影響樹木；本週也即將召集專家學者商談日後施作工法，會兼顧老樹及公安；至於後續用途是否施作人行道，胡則說，決策在於里長、新工處或交工處，公園處不清楚，也無權置喙。

傳為劃設停車格 讓三棵老樹「慢性死亡」

但市議員謝維洲受訪時說，自己是陪同里長. 謝舉辦會勘，主要是考量「用路人安全」，絕無要傷害老樹；再說辦理會勘，公部門是秉持專業原則評估，也有找專家來看，不是單方或任一民代說了算，不可能外行領導內行。

中心里長陳力彰則表示，新民路窄，樹穴陷下去，居民不好走，常跌倒出意外，才會找議員辦會勘，且公園處填平工程也留有透氣孔，不至於影響樹木生長，強調不會劃設停車格。

但林泉里前里長、楓香林蔭大道改造計畫主持人張聿文則強烈質疑，倘若是植草磚不平，何需波及老樹？公園處在樹穴下灌水泥，擺明是要樹「慢性死亡」，固然宣稱是基於安全而填平，但盛傳真正原因是中心里想要劃設停車格，讓公園處先把樹穴填平，變成「道路」管理，還給新工處管轄，就可以有其他用途。

張批評，老樹受北市府保護列管，當地居民對其也有深刻情感，公園處卻用如此粗暴方式，糟蹋當地人的集體記憶；他也提到，副市長林欽榮當年也是搶救改造計畫的推動人之一，如今成了市府高官，「主政者忘記初衷，覺得非常遺憾」。