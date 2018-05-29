〈台北都會〉遷居原民園區 大漢溪畔三鶯部落開拆

2018-05-29

先恢復河岸原貌 強化通洪能力

〔記者邱書昱／新北報導〕大漢溪畔的三鶯部落走入歷史！新北市政府昨天開始拆除部落違建戶，四十二戶住戶陸續遷往三峽原住民族文化園區；市府預計七月上旬完成拆除，高灘地工程管理處表示，整理後先恢復河岸原貌，以強化大漢溪通洪能力，後續再整體營造景觀。

三鶯部落位於鶯歌區三鶯橋下，面積一公頃至一．五公頃，由花東阿美族人移居北部工作時，在大漢溪旁建鐵皮屋落腳，因該區域有公共安全疑慮，市府認定屬於違建，多次驅趕、強拆，也引起不少民間團體關注。新北市政府最終媒合部落承租三峽隆恩街一塊廣達三．四公頃的國有地重建家園。

新北市原住民族行政局表示，原住民河濱聚落長期存在著結構性的問題，不僅僅是單純的居住，以及族人因遷移所造成的語言凋零、文化斷層的問題，在考量並尊重原住民族生活文化特性的前提下，提供適性且安全的居住環境。

原民局指出，原住民族文化園區計畫從土地取得、政府協力公共基礎設施及提供專案貸款，由原住民自立造屋，目前各家戶已陸續取得使用執照，整個住宅興建工程將告一段落。

安遷計畫過程中，市府與整個部落族人要達成共識，歷經很長的時間溝通與協調，這也是整個計畫期程很難掌握的原因，得知舊聚落拆除整地，也有不少原住民返回聚落巡視道別。

拆除清理全記錄 七月上旬完成

這次的拆除清理作業，高灘處將全程進行影像記錄，三鶯部落原住民河濱生活的軌跡正式走入歷史，由於舊址位於大漢溪河川區域內，市府水利局預計七月上旬完成拆除整理工作，屆時河岸環境將會有一個新的樣貌呈現，後續該區域會進行整體景觀營造。