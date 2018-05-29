〈台北都會〉妻母頻相救 議員酸柯文哲如「媽寶」

2018-05-29

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選舉，民進黨將徵召提名立委姚文智參選，三強鼎立局勢大致底定，近來柯文哲的母親何瑞英、妻子陳佩琪也頻頻出手相救，親上火線與外界交鋒，北市藍綠議員認為，由妻母代打發言，實在不妥，一方面可能是柯盼藉由兩人口中說出自己不便說的內心話，更反應柯背後無專業市政團隊為奧援的困境，公私不分，宛如「媽寶」。

戴錫欽︰不便說的內心話 妻母代發言

國民黨議員戴錫欽表示，觀察前朝市長可發現，其家人即便參與拉票，仍扮演輔佐角色，鮮少與外界交鋒，但柯的妻母是少見親上火線，尤其常替柯說出不方便說的「心內話」，舉凡柯母的「互不相欠說」、太太的「熊讚功高震主說」，都是巧妙反應柯的真實想法，柯自己也會判斷，想說的話經兩人口中吐出的效果，若效果不好，便會踩煞車。

國民黨議員吳世正表示，柯「帶人不帶心」，總覺得官員只為謀求官位或考量「有沒有得抽」，又唯我獨尊，覺得自己絕頂聰明，但市政終究是專業，柯其實力有未逮，分身乏術；此事彰顯柯沒專業團隊奧援，無人替他賣命，只能尋求母親、太太，甚至市府顧問蔡壁如，這三個女人出來代打。

吳世正︰公私不分 沒專業團隊奧援

吳世正說，自己跑行程，在地方也聽到有人指柯宛如「媽寶」，市民是選柯文哲當市長，不是選擇其母或其妻，這也反映柯公私不分，分際拿捏出問題，前朝市長也沒有前例，老是由家人親友對外頻頻發言。

民進黨議員王世堅表示，柯是六十歲的人，好漢做事好漢當，每次遇到危機，就要靠媽媽衝鋒陷陣、靠太太出面收拾，舉凡財產暴增的質疑，明明自己就可出面說清楚，「躲在女人背後，是讓社會最瞧不起的人」，尤其柯母年事已高，柯妻白天要工作，身體也不好，實在替兩人感到非常不值。

柯文哲昨赴議會市政總質詢，市議員秦慧珠質疑在「柯綠分手」後，是否會派柯媽何瑞英和妻子陳佩琪到外縣市輔選？柯文哲表示，「我太太一定不會，媽媽常去進香團」，但他已告訴媽媽「妳也差不多一點」，他有要求以後出去都要來這（指市府）登記，「要稍微管制一下」。

對此，北市府表示，已要求柯媽何瑞英若接到媒體、里長或任何團體邀約，應事先通知府內，好掌握其行程。

陳指遭節目汙衊 NCC：不會審查言論

〔記者劉力仁／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿三立電視台政論節目，指控柯文哲申報財產時名下多了二千萬元，這筆錢不明來源，陳佩琪在「三立新聞」臉書留言，除了澄清財產來源外，並批電視台汙衊他們，要求道歉，否則將上法院提告；廣電媒體主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，不會對於談話性節目進行言論審查，利害相關者如有不滿，可以向電視台檢舉，請電視台的倫理委員會檢討節目內容是否應該改進，NCC也會監督倫理委員會是否確實運作；至於節目內容若涉及民刑事責任，也非NCC可介入，相關當事人可以依法提起訴訟。