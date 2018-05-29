〈台北都會〉議員建議敬老卡開放民生消費 市長︰2點當1元

2018-05-29

議員：平均只用3成

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砍長者每年一千五百元重陽敬老禮金，民調曾大跌十五％，雖然敬老卡每個月提供四八○點、每年五七○○點（一點折算一元），搭乘大眾運輸等。但「親民問政小組」昨天於議會市政總質詢指，長者平均只用三成點數、每個月用完點數者不到五％，並建議開放做民生消費；對此柯在議場並未反對，還舉例點數換金額不會變成四百八十元，可能要思考「兩塊當一塊用」。亦即每個月有二四○元可使用，等同變相恢復發放現金。

療養院長者用不到

北市議會「親民問政小組」輪番質詢此事，親民黨議員黃珊珊對柯文哲說，「我媽媽說你欠她一千五百元，老人家覺得那是尊重」；並指九成以上老人辦敬老卡，每個月用完的不到五％，尤其療養院長者根本用不到。

親民黨市議員林國成則說，阿公如拿敬老卡買東西給孫子，那尊嚴會不一樣，不要考慮財源問題，法也沒問題，沒有不能突破的。

額度可能變每月240元

對此，柯文哲回應，同意擴大敬老卡適用範圍，他心中有藍圖，如敬老點數用於公共運輸場域、北市府場館，還是四八○（即一點換算一元），因為金流還是左手交右手，對北市府財政影響不大；但如果用於買小額民生用品等，錢會流到民間廠商，則要思考「兩塊當一塊用」，額度就不是四八○（意即二四○元），市府會再討論。

等同變相恢復敬老金

市議員陳政忠要求市長承諾新方案期程。柯文哲則回應，「老實講我比你還急，但政策要穩紮穩打，這是我自己壓力」，理解投票日十一月廿四日，但是擬定政策還是要有良心，是就是、不是就不是，不要亂開支票；知道方向對，但內容要精算、研究。柯也坦言，「如果選前搞定，對我們有利」。

柯文哲指出，確實發現有老人拿一張敬老卡，就坐在家裡；但未來論述要思考敬老卡還是要鼓勵老人外出、要活就要動，就算要做小額消費，也要對健康有利的項目。