〈台北都會〉新北路邊電動機車格 2處可免費充電

2018-05-29

三重區三德公園、中和地政事務所增設設備

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通局三月份推出電動機車路邊停車免費優惠後，五月擇定十四處地點設置路邊電動機車專用停車格，另為提供友善、便民的充電環境，從中擇定在三重區三德公園（龍門路二七四巷）及中和地政事務所（復興路二八○巷）設置充電設備，昨日起提供路邊免費充電服務。

交通局長王聲威表示，三重區三德公園有五個停車格、中和地政事務所有三個停車格，兩處設計的充電箱，外型為插頭造型，讓民眾一看即可知其為充電設備，插頭部分會有燈光，夜間具輔助照明功能，同時每座充電設備有三組插座，可同時服務多輛電動機車的充電需求，民眾使用時按下綠色按鈕即可進行充電。

此外，為避免民眾長期占用充電設備，限定每次充電時間最多兩小時；在安全考量方面，設有緊急停止按鈕，以防止意外觸電的情形發生。

交通局指出，兩處設置地點前者為低碳示範里，鄰近公園及活動中心，後者鄰近公務機關，方便民眾利用運動或洽公時間充電，以鼓勵民眾多使用綠能載具。

交通局簡任技正葉燿墩指出，十四處路邊電動機車專用停車格共有一百五十個停車位，新莊體育場周邊常因舉辦賽事而停滿，其餘十三處平均停放率約七成；這次先擇定兩處設置充電設備，後續將視民眾的接受度，陸續於其餘電動機車專用停車位檢討設置，同時也持續觀察使用情形並檢討調整設置。

他也提醒，兩處充電設備都僅提供電動機車、電動自行車等電動運具充電使用，其他電氣設備請勿使用。