〈台北都會〉新北公務汽機車 環保節能僅1成3

議員批帶頭做不良示範
〔記者賴筱桐／新北報導〕天氣炎熱，能源問題再度受到關注，新北市政府近來因深澳電廠、空污等議題和中央隔空交火，但根據市議會民進黨團的調查，新北市的公務車一點都不環保，有環保或節能標章的汽車及機車，比率約一成三，議員批評市府帶頭做不良示範，淪空污殺手。秘書處允諾將逐年汰換為具有環保或節能標章的車輛。
調查資料顯示，全市共有一五二三台一般公務車（扣除消防車等特種車輛），僅二一五台具有環保標章，佔整體比率十四．一％，另一九六台有節能標章，比率十二．九％；公務機車五八六七輛，僅三○四輛有環保標章，比率五．二％，另二七六輛有節能標章，比率四．七％。
環保署一九九二年起推動環保標章制度，鼓勵使用可回收、低污染的產品；經濟部為激勵廠商投入高能源效率產品開發，並引導消費者優先選用，二○○六年公告節能標章推動使用作業要點。
市議會民進黨團總召集人李坤城質疑，近來新北市在深澳電廠、空氣污染等環保議題，屢因立場不同和中央互槓，但是「有嘴說別人，沒嘴說自己」，市府公務汽機車的環保節能比率約一成三，環境保護淪為空談，市府才是真正的空污殺手。
市議員陳世榮表示，新北市府每年表揚採購環保與節能產品的民間企業，自己卻背道而馳，過去也遭審計部點名綠色採購規範欠佳待改善，連最基本的市府公務車也無法達到要求，市府帶頭做不良示範，必須檢討。
市府允諾將逐年汰換車輛
秘書處事務科長黃双祿表示，經濟部二○一○年七月一日起推動「汽機車能源效率分級標示」，廠商陸續研發並製造符合認證的車輛，因此早期要購買符合能源效率分級標示的車輛，並不容易。但市府的公務車輛，皆符合環保署規定的「交通工具空氣污染物排放標準」，若有新購置的車輛，以具有環保及節能標章者為優先。
黃双祿說明，部分車輛自分級標示啟動至今，尚未達到使用年限的汰換標準（使用十年、行駛十二萬五千公里或行駛十五年），未來將依車輛使用情形及需求逐年編列預算，汰換為具有環保及節能標章的車輛。